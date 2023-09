Ministros da Alemanha e da França se unem contra a 'burocracia' na União Europeia

Instantes depois, Lindner acrescentou que "é preciso nos questionarmos quais são os padrões [europeus] realmente necessários que nós podemos nos permitir adotar neste momento de transição" ecológica. O jornal Le Figaro informa que os dois planejam entregar à Comissão Europeia uma lista de normas consideradas aceitáveis, e outra de regulamentações julgadas "inadmissíveis" por Paris e Berlim.

O diário lembra que as palavras dos ministros fazem eco a reivindicações feitas pelos líderes das duas maiores economias da Europa. Em maio, o francês Emmanuel Macron havia pedido "uma pausa" nas regulamentações ambientais europeias, enquanto o alemão Olaf Scholz desejava aliviar o "fardo" administrativo europeu que pesa sobre as empresas alemães.

Competição entre França e Alemanha

Já o jornal Les Echos dá mais destaque à competição ainda mais acirrada entre os dois motores da economia do bloco, no contexto da crise energética. A França, cuja matriz repousa sobretudo na energia nuclear, tem tido vantagens competitivas em relação a Berlim, onde a energia chega a custar quatro vezes mais, com impacto direto sobre toda a cadeia de produção.

O governo alemão denuncia as subvenções aplicadas pelo Estado francês no auge da crise, que geraram uma pressão para que a mesma política fosse adotada na Alemanha - medida que Berlim recusa categoricamente.