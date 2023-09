STF julga 8/1: militares devem ser responsabilizados por apoio ao bolsonarismo, diz analista

O desafio é encarar a questão delicada e responder o que fazer com pessoas comuns, chefes de família, vizinhos, parentes e aposentados que destruíram prédios públicos porque não aceitaram o resultado das urnas e queriam derrubar um governo democraticamente eleito.

O cientista político Diogo Cunha, professor da Universidade Federal de Pernambuco, afirmou à RFI que, no país, casos como esse muitas vezes ficam sem condenação em nome da reconstrução pacífica, mas que a defesa da democracia pede outra resposta.

"Esses ataques precisam ser punidos e de forma exemplar. Para acabar com a permanente busca de perdão daqueles que atentam contra a democracia, para acabar com a busca eterna das saídas honrosas. Se você analisa as crises do século 20, vê que isso é muito perceptível no Brasil. O caso mais notório talvez seja a anistia geral pós ditadura militar", exemplificou Cunha.

Intenção golpista

O julgamento que começou nesta quarta-feira tem duas teses até aqui. Uma delas é a do relator, Alexandre de Moraes, para quem os invasadores das sedes dos três poderes não só destruíram tudo pela frente, mas tinham clara intenção golpista. "Não existe aqui liberdade de manifestação para atentar contra a democracia, para pedir ato institucional número 5, para pedir a volta da tortura, para pedir a morte dos inimigos políticos, os comunistas, para pedir intervenção militar. Isso é crime."

Já o ministro Nunes Marques, revisor do processo e um dos indiciados por Jair Bolsonaro ao STF, defende a punição pela baderna e pelo prejuízo, mas acha um exagero punir os acusados por golpe e organização criminosa. "A verdade é que a depredação dos prédios, que são sedes dos poderes da República, em nenhum momento chegou a ameaçar a autoridade dos dignatários de cada um dos poderes."