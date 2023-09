Em Madri, Itamar Vieira Júnior divulga versão do livro 'Torto Arado' em espanhol

Na última quarta-feira, durante o evento de abertura do ciclo "Arado retorcido: aspectos da realidade rural brasileira", ocasião de debate sobre a obra - lançada como "Arado Torcido" na Espanha pela editora Pepitas de Calabaza -, brasileiros e espanhóis presentes na Casa de América disputaram a oportunidade de fazer perguntas a Itamar Vieira Junior.

Em uma das intervenções, uma leitora contou reconhecer referências do livro na sua própria infância e aproveitou para perguntar como um estrangeiro, com vivências que podem diferir tanto das de um brasileiro, pode captar todas as nuances que traz o livro.

A resposta do autor na ocasião foi semelhante à dada por ele à RFI sobre a recepção que a obra encontra fora do país de origem. "Essa história, apesar de ser tão brasileira e de espelhar a nossa realidade, a nossa história... Ainda assim, há nestas personagens algo que é humano e, por isso, talvez seja universal. Todos nós, independente da cultura, do lugar onde a gente viva, sabemos o que é o sofrimento, sabemos o que é alegria. Há sentimentos naquelas personagens que de alguma maneira encontram esses leitores de fora do Brasil e, mesmo que eles não conheçam a realidade brasileira, vão estar refletindo sobre a condição humana", elucida.

Uma obra fruto de muitas outras

A origem do livro que conta a história das irmãs Bibiana e Belonísia, de acordo com Itamar Vieira Junior, se dá, em grande parte, a partir da experiência do autor com a literatura brasileira da primeira metade do século 20. "[Era] uma literatura que narrava as mazelas do Brasil e nossas desigualdades também. Mas acho que nunca com esse olhar, com esse viés de raça e classe como a gente tem experimentado agora", opina.

Ao contar a história de uma família de pessoas negras que vivem no Brasil pós-abolição, trabalhando numa fazenda sem nenhuma remuneração em troca de um lugar para viver, o texto escancara a problemática de uma escravidão que, nas palavras do autor, "não foi, de fato, abolida em todos os sentidos, porque deixou as pessoas que viviam escravizadas abandonadas à própria sorte".