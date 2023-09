Embaixador francês no Níger é mantido "refém" por militares e come ração, denuncia Macron

Em 10 de setembro, Macron já tinha sublinhado que uma possível redistribuição das forças francesas estacionadas no Níger só seria decidida a pedido do presidente Bazoum.

O novo poder em exercício denunciou os acordos de cooperação militar com França e conta com "uma saída rápida" dos cerca de 1.500 soldados franceses presentes no país.

Emmanuel Macron também confirmou que a França "continuará a acolher, obviamente" artistas do Sahel, enquanto vozes se levantaram no mundo da cultura contra uma diretiva da administração francesa, que solicita a suspensão de toda a colaboração com artistas do Níger, mas também do Mali e do Burkina Faso, países que enfrentam graves crises políticas.

No entanto, admitiu que para os artistas nigerinos que ainda não têm visto, a situação parece complicada porque o acesso aos serviços consulares franceses já não é possível.

"Não é que estejamos proibindo, é que não podemos dar [a possibilidade de acesso à embaixada] por causa dos golpistas e por razões de segurança", disse Macron.