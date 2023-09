Enquanto corpos são encontrados sob escombros, Marrocos tenta acelerar reconstrução após terremoto

Uma semana depois do terremoto que matou pelo menos 2.946 pessoas no Marrocos e deixou mais de 15 mil pessoas desabrigadas, o país tenta se reerguer das ruínas.

Dos enviados especiais da RFI a Marrakech e Asni (Marrocos)

Como garantir o início do ano letivo com 500 escolas em ruínas? Como reconstruir milhares de casas arrasadas pelo terremoto? Estas são as questões que as autoridades e os arquitetos marroquinos se colocam hoje.