Europa festeja patrimônio histórico e cultural abrindo portas de prédios históricos

Acontece neste final de semana, 16 e 17 de setembro, as Jornadas Europeias do Patrimônio. O evento abre portas de locais históricos europeus - públicos e privados -para visitação pública.

É a oportunidade para se conhecer o interior de edifícios imponentes e nem sempre abertos ao público. Em Paris é o caso, por exemplo, do Palácio do Eliseu, sede do governo, o Senado, a Ópera, vários ministérios e embaixadas. São mais de 50 mil eventos em toda a Europa - mais da metade na França, e 17 mil só em Paris.

As visitas são guiadas e em muitos locais é preciso fazer reservas com antecedência. O Palácio do Eliseu, por exemplo, faz parte do evento há cinco anos. Mas para evitar as longas filas de espera - que eram de até quatro horas em anos anteriores -, a residência oficial do presidente da República instituiu um sistema de reservas pela internet. Os sete mil lugares se esgotaram logo e outras datas suplementares foram acrescentadas para outubro.