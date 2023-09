Franceses apoiam visto de trabalho para estrangeiros em setores com escassez de mão de obra

No início da semana, deputados de esquerda e também do partido governista publicaram uma carta aberta em apoio à legalização dos estrangeiros que moram e trabalham há anos na França, sem documentos ou com vistos temporários, exatamente nesses setores sob tensão. Mas esse tema da regularização maciça de imigrantes é explosivo, principalmente para eleitores de extrema direita, que somam pouco mais de um terço do eleitorado do país.

Para superar as resistências, o que se negocia atualmente é a lista de profissões sob tensão e as condições que serão atreladas a esses recrutamentos: contrato por tempo determinado - um ano, dois anos, cinco anos - ou sem prazo para a pessoa retornar ao seu país de origem?

Pesquisa

Uma pesquisa Odoxa Backbone publicada na quinta-feira (14) no jornal Le Figaro mostra que a maioria dos franceses, 60% a 80% da população, dependendo da filiação partidária, vê com bons olhos a criação desse visto de profissões sob tensão, que daria uma autorização de residência para "ocupações com falta de pessoal". A maioria dos entrevistados apoia inclusive a regularização dos trabalhadores sem documentos que já estão no território francês e fazem esses trabalhos que enfrentam grave escassez de mão de obra. Por outro lado, a mesma maioria prefere que o Parlamento, e não o governo, decida em votação anual a quota de estrangeiros admitidos nesse programa.

De acordo com a sondagem, 64% dos franceses defendem acabar com o período de espera que impede os solicitantes de asilo de trabalhar durante seus primeiros seis meses de vida na França.

Essa pesquisa também revelou que mais de 80% dos franceses querem que o governo seja mais duro com os estrangeiros envolvidos em crimes e atos de delinquência. Para 73% das pessoas consultadas, os requerentes de asilo deveriam fazer a solicitação em seu país de origem ou em um terceiro país. Por fim, 75% defendem que o texto final dessa reforma, que deve ser debatida em novembro no Senado francês, seja submetida a um referendo.