Hunter, o filho problemático de Joe Biden no foco das investigações pelo impeachment do presidente

Em seu livro autobiográfico "As coisas boas da vida" (2021), Hunter Biden relata suas bebedeiras com vodca e as perambulações pela noite suburbana em busca de drogas, as tentativas frustradas de desintoxicação e os casos efêmeros com a viúva do irmão.

A respeito do pai, escreveu: "Nunca me abandonou, nunca me ignorou, nem me julgou". "Em alguns momentos, sua perseverança inclusive me irritava", admitiu.

Em 2018, a emissora Fox News, divulgou uma mensagem de voz que Joe Biden teria deixado para o filho: "É o papai. Estou ligando para dizer que te amo. Te amo mais que tudo no mundo, rapaz. Você precisa se tratar". Em maio deste ano, em uma entrevista à rede MSNBC, o presidente americano declarou: "Eu confio nele, e me sinto orgulhoso dele".

Presença em eventos oficiais

Desde o começo do ano, o democrata inclusive deu mais visibilidade midiática ao filho. Hunter foi onipresente durante uma visita oficial do líder à Irlanda, em abril. Em junho, ele também apareceu vestido a rigor entre os convidados de um jantar de Estado em homenagem ao primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

Hunter garante estar livre das drogas. Casado novamente e pai de um menino chamado Beau, em homenagem ao irmão morte, ele se dedica à pintura.