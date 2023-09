Imprensa europeia repercute condenações "exemplares" de bolsonaristas por ataques de 8 de janeiro

"A Justiça brasileira não teve mão mole para incriminar os manifestantes bolsonaristas que destruíram a Praça dos Três Poderes de Brasília", nota o jornal Les Echos. "Mas a polarização permanece: dois dos magistrados nomeados à Supremo Tribunal Federal descartaram qualquer intenção golpista por parte dos manifestantes, e recomendaram penas menores - sem sucesso", complementa o diário econômico francês.

O espanhol El País também destaca que a corte buscou "enviar uma mensagem contundente na sua primeira sentença, dar uma punição exemplar" para o primeiro caso. No total, 1,3 mil acusados - entre eles os 232 réus julgados agora -, em uma investigação que atinge também o ex-presidente Jair Bolsonaro é investigado.

Segundo a reportagem, os juízes argumentaram que os acusados se incriminaram ao gravar e transmitir vídeos nos quais ameaçavam depredar instalações do Senado. O texto explica que mais de 200 acusados ??do golpe continuam presos aguardando julgamento, além dos mais de mil que estão em liberdade condicional.

'Fanático de extrema direita'

O jornal inglês The Guardian escreve: "fanático de extrema direita é condenado a 17 anos por participação na tentativa de golpe no Brasil". Segundo o texto, Aécio Lúcio Costa Pereira "é o primeiro manifestante a ser julgado pelo ataque em janeiro à maior democracia da América Latina".

O diário acrescenta que "outras centenas de pessoas estarão no banco dos réus nos próximos meses para enfrentar acusações pelo que a presidente do STF, a ministra Rosa Weber, chamou de 'dia da desgraça' do Brasil". Para The Guardian, "críticos acusam o populista de extrema direita Jair Bolsonaro de incitar o levante contra o governo Lula, na tentativa de manter o poder depois de perder as eleições de outubro passado", fato que o ex-presidente nega.