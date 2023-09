Inundações na Líbia: Cruz Vermelha ainda tem esperança de encontrar sobreviventes

As equipes de socorro continuam as operações de busca em Derna, após as inundações que destruíram boa parte da cidade da costa leste da Líbia. A ONU afirma que ainda é cedo para avaliar a dimensão da catástrofe que deixou milhares de mortos, mas ONGs humanitárias dizem que ainda é possível encontrar sobreviventes.

De acordo com Martin Griffiths, subsecretário para Assuntos Humanitários e coordenador de Ajuda de Emergência da ONU, ainda não é possível avaliar o tamanho da catástrofe humanitária provocada pelas inundações no leste da Líbia. "Não conhecemos o alcance do problema, o nível das necessidades, e o número de mortos ainda é desconhecido", disse ele nesta sexta-feira (15).

"Eu penso que a questão para nós na Líbia é, obviamente, coordenar o nosso trabalho com o governo e depois com outras autoridades no leste do país", completou, em uma entrevista coletiva em Genebra.