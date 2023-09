Lula em Cuba: Brasil 'não tem consenso interno' para agenda internacional mais ousada, diz analista

Para o Brasil, a reunião extraordinária do grupo criado no âmbito da ONU há quase 60 anos, como forma de unir a força de países em desenvolvimento nos pleitos comerciais, e que tem a China como convidada, é uma nova oportunidade de tentar protagonismo na relação Sul global.

"Não se trata mais de um grande grupo de países pobres cheios de contradições entre si. Agora estamos falando de países periféricos que se fortaleceram, e de um cenário de transição nas relações internacionais, em que novos países ganham destaque, especialmente a China, mas outros também, e querem mudar a ordem internacional", afirmou à RFI o analista internacional William Gonçalves, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. "Se o Grupo dos 77 era uma evolução da conferência Afroasiática de Bandung, o Brics ampliado é o ápice desse processo."

Ele avalia que, no caso do Brasil, um dos maiores desafios é superar a polarização e a falta de consenso interno sobre os rumos do país na negociação com outras nações.

"Estamos divididos na opinião pública, estamos divididos na mídia. O Brasil não tem um consenso como tem a China ou a Índia na área internacional", salienta. "Me preocupa também o fato de a diplomacia apontar para uma política de vanguarda sem o apoio das Forças Armadas, que não entendem nada disso, não percebem isso. As Forças Armadas brasileiras ficaram largadas no estacionamento lá dos anos 1950 e 1960. Então nós estamos buscando uma política externa audaciosa, mas sem retaguarda militar", destaca Gonçalves.

Porto Mariel

A polarização da política interna faz Lula levar na bagagem a Havana um assunto espinhoso e de solução ainda incerta: a dívida que Cuba tem com o BNDES por causa da construção do Porto de Mariel, assunto reverberado a exaustão pelos bolsonaristas. O tema poderá ser tratado em reunião bilateral, mas como a situação financeira da ilha é dramática, uma solução passaria pela administração do porto pelo Brasil - o que, explicou o professor da UERJ, também seria complicado.