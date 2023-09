No primeiro depoimento, Rubiales insiste em beijo consensual e defesa de Hermoso mantém versão

Os repórteres chegaram a pedir notícias de Jenni, mas a defensora não respondeu.

Recusa da equipe

As campeãs mundiais da Espanha continuam se recusando a voltar à Seleção nacional, de acordo com sua federação. Apesar da recente renúncia de Rubiales, "elas não vão voltar", disse à AFP uma fonte próxima à Real Federação Espanhola de futebol (RFEF), sem dar mais detalhes.

A decisão, que foi um choque na Espanha, ocorre poucas horas antes de a nova treinadora Montse Tomé anunciar sua lista de jogadores para as partidas da Liga das Nações contra a Suécia e a Suíça, nos dias 22 e 26 de setembro.

Nos últimos dias, as autoridades do futebol espanhol estavam otimistas quanto ao retorno dos campeões mundiais, apontando a renúncia de Luis Rubiales da presidência da federação no domingo e a demissão, na semana passada, do técnico da equipe feminina, Jorge Vilda, que era próximo a Rubiales e cujos métodos eram contestados.

Mas, de acordo com a imprensa espanhola, isso ainda não é suficiente para as jogadoras, que no final de agosto pediram "mudanças estruturais reais", dizendo que não jogariam novamente enquanto os líderes da federação permanecessem no cargo.