Apesar de transferências de migrantes de Lampedusa, situação na ilha ainda é caótica

Apesar disso, muitos candidatos ao exílio acabam vagando pela ilha. Centenas de pessoas se aglomeram nas portas da igreja na hora do almoço em busca de algo para comer. Só ao meio-dia de sexta-feira, 5.000 refeições foram preparadas e distribuídas por moradores mobilizados, exasperados por terem a sensação de reviver os piores anos da crise migratória.

Disputa dentro da UE sobre gestão de chegadas

Os Estados-membros da UE lutam atualmente para chegar a um acordo sobre as soluções para este fluxo recorde de migrantes. O anúncio desta semana da decisão da Alemanha de suspender a recepção voluntária de requerentes de asilo da Itália foi alvo de fortes críticas. Berlim, acusada de falta de solidariedade, diz que sofre uma forte pressão migratória. O "Mecanismo Europeu Voluntário de Solidariedade" prevê a recolocação de requerentes de asilo do país de chegada à UE para outros Estados-membros voluntários.

A Alemanha, que participa neste mecanismo, critica a Itália por não respeitar a sua parte do contrato e por ter suspendido a aplicação do regulamento de Dublin. Este regulamento, do qual alguns responsáveis ??europeus gostariam de se libertar, continua a gerar tensões. Ele estipula que a responsabilidade pela análise do pedido de asilo deve recair sobre o primeiro país de entrada na Europa, que são principalmente Itália e Grécia, mas também Espanha e Chipre.

Este sistema deverá ser mantido no âmbito do pacto reformado sobre migração e asilo, ainda em discussão. Ele também deve ser acompanhado por um mecanismo de solidariedade para aliviar o fardo que pesa sobre os países do bloco às margens do Mediterrâneo. A Comissão espera que o pacto possa ser finalizado antes das eleições europeias do próximo mês de junho.

(Com RFI e AFP)