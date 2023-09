Califórnia processa cinco das maiores petrolíferas do mundo por mudanças climáticas

O estado americano da Califórnia abriu um processo nesta sexta-feira (15) contra cinco das maiores empresas petrolíferas do mundo, alegando que causaram milhões em danos e enganaram as pessoas ao minimizar os riscos climáticos dos combustíveis fósseis, informou o New York Times.

O processo soma-se a muitos outros movidos por cidades, condados e estados americanos contra entidades ligadas aos combustíveis fósseis por seu impacto ambiental, em meio a acusações de décadas de campanhas de desinformação.

A ação civil foi apresentada no Tribunal Superior de São Francisco contra a Exxon Mobil, Shell, BP, ConocoPhillips e Chevron, com sede na Califórnia. O American Petroleum Institute também é um dos alvos, acrescenta o New York Times.