Em Havana, Lula pede que G77 não se divida e reforce suas reivindicações a países ricos

O Presidente Lula pediu neste sábado (16), durante a Cúpula do G77 + China, em Havana, em Cuba, para os países do bloco não se "dividirem" e reforçarem as suas "reivindicações" contra os países mais ricos em relação aos desafios da tecnologia digital e da transição energética.

"A governança global continua assimétrica. As Nações Unidas, o sistema de Bretton Woods e a OMC estão perdendo credibilidade. Não podemos nos dividir", declarou o presidente brasileiro em discurso durante a cúpula.

"Devemos reforçar as nossas exigências à luz da quarta revolução industrial", acrescentou o Chefe de Estado, referindo-se em particular à ascensão da tecnologia digital, da inteligência artificial e das biotecnologias.