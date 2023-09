Irã: aniversário de um ano da morte de Mahsa Amini acontece sob forte vigilância do regime islâmico

O presidente iraniano, Ebrahim Raïssi, preferiu se reunir com famílias de membros das forças de segurança mortos durante o movimento de protesto de 2022. Em Mashhad, a segunda cidade do país, ele conversou com parentes de quatro policiais mortos nesta cidade do noroeste iraniano, em outubro e novembro do ano passado.

Raïssi saudou "o fracasso vergonhoso do projeto dos inimigos que visa desestabilizar" o Irã. Inspirados pelos protestos, muitos iranianos pediram o fim de mais de quatro décadas de poder religioso xiita. "O inimigo, que procurou impedir o progresso do país através de sedição e motins, está num estado de desespero e declínio", disse ele, segundo o site da presidência.

Repressão

Nos últimos dias, as autoridades relataram a detenção de centenas de pessoas em várias regiões, acusando-as de querer incitar a população no aniversário da morte de Mahsa Amini.

Neste sábado, a agência de notícias Tasnim anunciou, citando um responsável local, a detenção de indivíduos "afiliados a grupos separatistas" que procuravam "causar insegurança" na província do Curdistão.

Na província de Khorasan do Norte (nordeste), a agência local Mehr informou, citando a polícia, "a detenção de indivíduos acusados ??de terem encorajado os residentes "aos motins".