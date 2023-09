Jogos Olímpicos México 1968: Entre a repressão e a luta pela democracia

Três meses antes do início dos Jogos Olímpicos, em julho, um confronto entre alunos de dois colégios foi reprimido pelos granaderos, a tropa de choque criada trinta anos antes. Estudantes das principais instituições de ensino, a Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM) e o Instituto Politético Nacional (IPN), se organizaram e fizeram uma manifestação no dia 30 de julho. Soldados do Exército invadiram uma escola da UNAM, no coração da Cidade do México, usando uma bazuca para arrombar a porta.

Foi nessa época que o movimento estudantil se espalhou por todas as escolas. A marcha de 30 de julho liderada pelo Reitor da UNAM, Javier Barrios Sierra, seria o sinal de mobilização em todas as escolas da UNAM.

Entre a repressão e a luta pela democracia

O movimento estudantil mexicano parece ser um eco do que aconteceu em outros países como França, Alemanha, Japão, Brasil, Estados Unidos e Itália. Este foi também o ano da ofensiva liderada pelas tropas norte-vietnamitas contra a invasão americana do Vietnã; o ano dos assassinatos de Martin Luther King e Robert Kennedy nos Estados Unidos, quando ganhou força o movimento dos Panteras Negras em defesa dos direitos civis da população afrodescendente; e também o ano da invasão da Tchecoslováquia pelas tropas do Pacto de Varsóvia sob o comando de Moscou. O movimento estudantil se desenvolveu a partir das comissões de luta e do Conselho Nacional de Greve (CNH na sigla em espanhol).

Um mês antes do início dos protestos, o correspondente do jornal francês Le Monde, Claude Kiejman, chegou ao México e viu como o governo estava reprimindo os estudantes. "Cheguei em junho e aos poucos esse movimento estudantil foi se fortalecendo com a repressão, que começou bem rápido, e ficou muito forte. Lembro-me de certas manifestações onde havia pessoas de todas as camadas sociais, principalmente da classe média e estudantes", testemunha.

Em 1º de agosto, o reitor da Universidade, Javier Barrios Sierra, liderou uma manifestação de mais de 80.000 estudantes para defender a autonomia das universidades e denunciar a repressão do governo. "Esta manifestação não seria apenas pela defesa da autonomia. Nossa bandeira também era a reivindicação de liberdade para os estudantes presos. Sem exagerar, podemos dizer que não era apenas o destino da Universidade e da Politécnica que estava em jogo, mas também as causas mais importantes, as mais caras ao povo mexicano", analisa.