Kiev diz que cargueiros voltam a navegar em direção da Ucrânia, apesar de ameaças de Moscou

A Ucrânia anunciou no sábado (16) que dois cargueiros navegavam no Mar Negro em direção aos seus portos, pela primeira vez desde o fim, em julho, do acordo de grãos com a Rússia. O pacto permitiu a exportação de produtos ucranianos desde o verão de 2022, apesar da invasão russa.

"Os primeiros navios civis estão utilizando o corredor temporário para chegar aos portos ucranianos", disse o ministro ucraniano da Infraestrutura, Oleksandr Kubrakov, no Facebook.

"Os navios cargueiros "Resilient Africa" e "Aroyat" confirmaram que estavam prontos para seguir a rota até ao porto de Chornomorsk para carregar quase 20 mil toneladas de trigo com destino à África e à Ásia", afirmou, acrescentando em comunicado.