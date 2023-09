Terremoto no Marrocos: moradores de bairro tradicional de Marrakesh continuam desabrigados

O número de mortos no terremoto que atingiu o Marrocos e destruiu a localidade de Al Haouz, nas montanhas do Atlas, chega a quase 3.000, além de mais de 5.000 feridos. A cidade de Marrakech também foi afetada, mas em menor grau, com 18 mortes e muitas casas destruídas, principalmente na medina, parte histórica da cidade, e no Mellah, antigo bairro judeu que possui muitas casas tradicionais e onde dezenas de famílias estão desabrigadas e continuam a dormir na rua.

David Baché, enviado especial da RFI ao Marrocos

Os moradores do bairro do Mellah dormem no meio de uma grande praça, rodeada de bonitos restaurantes e atravessada diariamente por milhares de pessoas.