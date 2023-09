"Imigração irregular é um desafio europeu", diz Ursula von der Leyen em Lampedusa, na Itália

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chegou na manhã deste domingo (17) à ilha italiana de Lampedusa, acompanhada da chefe de governo, Giorgia Meloni. Elas visitaram o porto, onde viram dezenas de embarcações de migrantes que se arriscam ao cruzar o mar Mediterrâneo. De acordo com a Cruz Vermelha italiana, 1500 pessoas ainda esperam transferência, em um local com capacidade para 400.

Von der Leyen apelou aos países europeus para acolherem alguns dos migrantes que chegam a Itália. De acordo com a presidente da Comissão Europeia, "a imigração irregular é um desafio europeu que precisa de uma resposta europeia". O ministro do Interior italiano, Matteo Piantedosi, e a comissária de Assuntos Internos da UE, Ylva Johansson, acompanharam a visita.

As autoridades foram recebidas no aeroporto local por moradores descontentes com a chegada massiva de migrantes e que ameaçaram bloquear o cortejo. "Estamos fazendo tudo o que podemos", respondeu Giorgia Meloni, acrescentando: "como sempre, assumo responsabilidade pessoal".