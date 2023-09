Inundações na Líbia matam pelo menos 11.300 pessoas em Derna, revela ONU

Pelo menos 11.300 pessoas morreram e 10.100 continuam desaparecidas neste domingo (17) só na cidade de Derna, no leste da Líbia, devastada há quase uma semana por inundações sem precedentes. O balanço foi divulgado por uma organização da ONU, citando números do Crescente Vermelho líbio.

"De acordo com o Crescente Vermelho líbio, estas inundações sem precedentes deixaram cerca de 11.300 mortos e 10.100 desaparecidos só na cidade de Derna", anunciou o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), numa atualização da situação feita no sábado (16) à noite. As inundações também mataram pelo menos 170 pessoas em outros locais do leste da Líbia, acrescentou a mesma fonte. "Esses números podem aumentar, à medida que as equipes de busca e resgate trabalham 24 horas por dia", alertou o OCHA.

Tsunami