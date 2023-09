Migração: Bruxelas propõe plano de emergência para Itália e apela à solidariedade europeia

"A imigração irregular é um desafio europeu que necessita de uma resposta europeia", insistiu ela durante uma conferência de imprensa. "Instamos outros Estados-membros a utilizarem o mecanismo de solidariedade voluntária", acrescentou, sem mencionar a Alemanha, que recentemente decidiu deixar de receber migrantes que chegam à Itália.

"É o futuro que a Europa quer dar a si mesma que está aqui em jogo", declarou Giorgia Meloni, "porque o futuro da Europa depende da sua capacidade de enfrentar os grandes desafios", incluindo a imigração.

Meloni critica seus parceiros europeus pela falta de solidariedade para com a Itália, que acolheu cerca de 130 mil migrantes no seu território desde o início do ano.

"Como sempre, assumo a responsabilidade pessoalmente"

As duas líderes se reuniram na manhã deste domingo nesta pequena e tensa ilha mediterrânica, onde milhares de migrantes chegaram esta semana. Os moradores descontentes com estas chegadas massivas receberam as autoridades no aeroporto, mas ameaçando bloquear sua visita pela ilha.

"Estamos fartos de que a ilha seja usada como plataforma" para líderes políticos sem que as suas visitas sejam seguidas de resultados, disse um pescador a Giorgia Meloni.