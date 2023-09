Milhares vão às ruas na Austrália em apoio à reforma dos direitos dos aborígenes

Milhares de pessoas foram às ruas neste domingo (17) em toda a Austrália para defender uma reforma histórica dos direitos indígenas, que será objeto de um referendo em 14 de outubro. As manifestações "Walk for Yes" ("Caminhe pelo Sim", em tradução livre) aconteceram em diversas grandes cidades do país às vésperas desta votação que poderá conceder aos indígenas australianos o direito constitucional de serem consultados sobre as políticas que os afetam.

Mais de 200 anos após a colonização britânica, os povos indígenas - cujos antepassados ??viveram no continente durante cerca de 60 mil anos - têm expectativas de vida menores e níveis de escolaridade mais baixos do que outros australianos, além de serem significativamente mais propensos a morrer sob custódia.

"Acho que precisamos de uma voz no Parlamento, já era hora", declarou Laurel Johnson, uma aposentada de 58 anos que trabalha em serviços comunitários indígenas e que se juntou às centenas de pessoas que participaram da manifestação em Sydney.