Rayssa Leal e Richarlison entram para a história com peças no Museu Olímpico de Lausanne, na Suíça

Rayssa Leal ficou em sétimo lugar no torneiro feminino do Pro Tour de Skate Street Lausanne 2023, competição que terminou no sábado e conta pontos para Paris 2024. O ouro foi para a campeão olímpica Nishiya Momiji, do Japão. A brasileira Pâmela Rosa conquistou o 5º lugar.

"Acabei me machucando um pouquinho, não consegui estar 100%, mas, mesmo assim, estava feliz. É uma pista muito divertida. As meninas andaram muito. Independentemente do resultado, eu fiz o meu melhor, eu dei o que tinha que dar, fiz o que tinha que fazer e, para mim, é o que importa", revela a atleta.

As peças doadas por Richarlison e Rayssa, no entanto, não são os primeiros objetos esportivos de atletas brasileiros a entrarem para a coleção do Museu Olímpico de Lausanne, na Suíça. O vôlei de praia também marca presença com o uniforme usado por Jacqueline Silva na conquista do primeiro ouro olímpico feminino do Brasil na modalidade, em Atlanta 1996, ao lado de sua parceira Sandra Pires.