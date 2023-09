Sob ameaça de intervenção militar, Mali, Burkina Faso e Níger assinam aliança defensiva

Os regimes militares do Mali, Burkina Faso e Níger assinaram no sábado (16) uma carta que estabelece uma aliança defensiva, anunciaram delegações ministeriais dos três países em Bamako, capital do Mali. Esta "Carta de Liptako-Gourma" cria "a Aliança dos Estados do Sahel" (AES), escreveu no X (ex-Twitter) o chefe da junta do Mali, Assimi Goita. Seu objetivo é "estabelecer uma arquitetura de defesa coletiva e assistência mútua", ele sublinhou.

O texto prevê, em seu artigo 6, que "qualquer ataque à soberania e integridade do território de uma ou mais partes contratantes será considerado uma agressão contra as outras partes e implicará um dever de assistência e socorro de todas as partes, individualmente ou coletivamente, incluindo a utilização da força armada para restaurar e garantir a segurança na área abrangida pela Aliança".

Desde o golpe de 26 de julho no Níger, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (Cedeao) tem mantido uma posição constante: as autoridades militares devem "restaurar imediatamente a ordem constitucional", libertando o presidente deposto Mohamed Bazoum e o reinstalando em suas funções.