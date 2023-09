Tiro com arco tem juízes brasileiros no pré-olímpico Paris 2024

"Normalmente, a Federação Internacional seleciona uma equipe de juízes para o evento teste que não significa que a gente vai estar nos Jogos Olímpicos. É como o atleta, ele conquista a vaga para o seu país. Aqui não significa que estou conquistando a vaga para um juiz do Brasil vir e não significa que estarei na Olimpíada Paris 2024, porém é o caminho", explica.

"É uma preparação para os Jogos Olímpicos, como foi uma preparação para os jogos do Rio 2016, a equipe de brasileiros que trabalhou como juiz nacional, na Olimpíada do Rio, participaram do evento teste e dos Jogos. A mesma coisa aconteceu na última Olimpíada, em Tóquio, no Japão. Fui convidado para o evento teste em 2019, mesmo com pandemia, entregamos em 2021 mais uma Olimpíada", lembra.

"Temos responsabilidade em honrar o tempo dos atletas"

Alexandre reconhece a responsabilidade do papel de juiz e acredita que a preparação é fundamental.

"É muito gratificante porque a gente sabe o esforço dos atletas para estarem ali no ciclo olímpico, quatro anos dedicando a vida, com muito suor, longe da família, viajando o mundo inteiro. Então, a gente entra com uma responsabilidade muito grande de honrar o tempo dos atletas. A gente não pode ter desconhecimento de regra por um descuido prejudicar a vida de um atleta e por isso temos que estar super preparados, com a cabeça no lugar porque é respeito", diz.

Com o primeiro lugar do ranking mundial de tiro com arco recurvo ocupado pelo brasileiro, Marcus D'Almeida, Laís e Alexandre tem ainda um motivo a mais para lutarem pela convocação para os Jogos de Paris 2024. Segundo a mineira, o orgulho é muito grande. "É fantástico ver um brasileiro no primeiro lugar do ranking. Por muito tempo me perguntavam quem era o número 1 e eu respondia que era um coreano, espanhol, mas hoje eu falo com orgulho, com a boca cheia, que temos um brasileiro como número 1 do ranking. Temos o Marcus D'Almeida, o Marquinho, que eu vi crescer. No campeonato brasileiro que me tornei juíza, ele estava competindo. É um grande orgulho vê-lo saindo da categoria de base para ser uma referência de tiro com arco no Brasil. Mesmo quem nunca ouviu falar do tiro com arco, já ouviu falar do Marcus D'Almeida", comenta.