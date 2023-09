Vulcão na ilha francesa da Martinica passa a integrar patrimônio da Unesco

O Monte Pelée e os picos do norte da Martinica são agora classificados como patrimônio mundial da Unesco. Com este registo, este território ultramarino francês adquire seu terceiro "selo" em dois anos, depois de um atribuído à reserva da biosfera, e outro às "boas práticas de salvaguarda do patrimônio imaterial" no que diz respeito ao esquife redondo, um barco tradicional.

A classificação ocorreu no sábado (16) em Riad, capital da Arábia Saudita, durante a 45ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, anunciou a organização da ONU.

O Monte Pelée e os picos do norte - um complexo montanhoso de origem vulcânica - cobrem 13.980 hectares da superfície da ilha localizada no coração do arquipélago caribenho, ou 12% do território da Martinica.