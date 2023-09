A surpreendente crise da economia alemã seria a nova vilã da Europa?

Durante décadas a Alemanha foi a cereja do bolo na economia europeia. Seus pilares eram uma grande estabilidade monetária com um mínimo de inflação, um sistema de transporte muito eficiente, um padrão de consumo interno alto e estável, uma pauta de exportações e importações de alto padrão e ainda um equilíbrio político considerado inabalável, com a alternância ou combinação entre social-democratas, verdes e as uniões cristãs, a social da Baviera e a democrata do resto do país.

Flávio Aguiar, analista político

Com tais predicados, o governo de Berlim se tornou o fiel da balança da União Europeia e do continente como um todo, exercendo uma parceria sobretudo com Paris. Ao mesmo tempo, se revelou o carro-chefe da economia continental, graças à sua variada pauta de importações e exportações.