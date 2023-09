Americanos libertados em troca de prisioneiros com o Irã chegam ao Catar

Cinco ex-prisioneiros americanos no Irã chegaram a Doha, nesta segunda-feira (18), procedentes de Teerã, graças a uma troca de presos com os Estados Unidos concluída com a mediação do Catar.

Após a transferência de fundos iranianos congelados na Coreia do Sul no valor de US$ 6 bilhões (R$ 29,1 bilhões na cotação atual), o avião do Catar aterrissou na pista do Aeroporto Internacional de Doha com os prisioneiros, por volta das 11h40 (horário de Brasília).

Dois dos cinco prisioneiros iranianos liberados pelos Estados Unidos já chegaram a Doha, a capital catari, para retornar em seguida ao Irã, informou a imprensa do país. Os outros três também foram liberados, mas não desejam voltar para a República Islâmica, segundo a agência Tasnim.