Culpa do algoritmo: pais processam TikTok após suicídio de filha vítima de bullying na França

Os pais de uma adolescente que se suicidou em 2021 na França entraram esta semana com um processo contra o TikTok. Eles alegam que o algoritmo da rede social contribuiu para o desespero da filha, vítima de bullying na escola devido a seu peso. Essa é a primeira vez que uma ação do gênero é movida no país.

Marie foi encontrada morta pelos pais em seu quarto na cidade de Cassis, no sul da França, em setembro de 2021. Poucos dias antes de se enforcar, a estudante de 15 anos postou no TikTok um vídeo no qual falava sobre o assédio que sofria na escola por ser gorda. Graças ao algoritmo, a postagem atraiu para a sua conta outros vídeos sobre o mesmo assunto. O que, para os pais da jovem, contribuiu para a sua morte.

"É evidente que TikTok tem sua parte de responsabilidade no que aconteceu", disse à rádio FranceInfo Laure Boutron-Marmion, a advogada dos pais de Marie. Ela lembra que a jovem foi muito explícita ao falar de seu sofrimento e "pelo algoritmo, recebeu um volume importante de vídeos sobre o mesmo tema, que só podem tê-la levado a se sentir ainda pior".