Em Nova York, Lula tem intensa agenda de encontros bilaterais antes da Assembleia da ONU

"Durante os oito anos em que fui presidente, eu falava com o Tony Blair, com o Gordon Brown, com a Angela Merkel, com o Bush, Obama, Sarkozy, Chirac, ou seja, eu falava com todo mundo da necessidade de reformular o Conselho de Segurança porque a ONU já não representa mais aquilo pelo qual foi criada. A ONU de 2023 está longe de ter a mesma credibilidade da ONU de 1945", declarou o presidente Lula durante uma coletiva de imprensa no último dia 26 de agosto, em Angola.

Biden

O presidente Lula deverá se encontrar com Joe Biden na próxima quarta-feira (20), às 13h (horário local). Logo após a conversa, os dois devem anunciar a criação da "Iniciativa Global Lula-Biden para o Avanço dos Direitos Trabalhistas na Economia do Século XXI".

Esta iniciativa é o resultado de uma conversa iniciada em agosto, durante uma um telefonema em que os presidentes se comprometeram a trabalhar juntos para promover e proteger os direitos dos trabalhadores, além de garantir a prosperidade inclusiva para os dois países e para o mundo, de acordo com a Casa Branca.

"O presidente [Biden] terá a oportunidade de realizar uma reunião bilateral com o presidente Lula, além de acompanha-lo em um evento com líderes sindicais do Brasil e dos Estados Unidos para destacar o papel central e crítico que os trabalhadores desempenham na construção de uma sociedade sustentável, um mundo democrático, equitativo e pacífico", confirmou o secretário de Estado americano, Jack Sullivan.

No final de agosto, Sullivan confirmou à imprensa que se reuniria com Celso Amorim para "discutir toda uma gama de questões, tanto bilaterais quanto globais", no âmbito da Assembleia Geral da ONU.