Rússia tenta contestar legitimidade de Tribunal da ONU para julgar guerra na Ucrânia

Moscou questionou Kiev nesta segunda-feira (18) perante o Tribunal Internacional de Justiça, no momento em que os dois países se enfrentam nesta corte da ONU em um processo lançado pela Ucrânia, que acusa a Rússia de ter usado indevidamente alegações de genocídio para justificar sua invasão em fevereiro de 2022. O debate também gira em torno da legitimidade deste tribunal para julgar a ação russa no território ucraniano.

A discussão começou a partir da alegação do presidente russo, Vladimir Putin, para justificar a invasão lançada em 24 de fevereiro de 2022 na vizinha Ucrânia. Na época, o líder de Kremlin havia acusado Kiev de orquestrar um "genocídio" contra as populações russófonas do leste ucraniano.

Dois dias depois do início do conflito, Kiev levou o assunto ao tribunal, "negando categoricamente" esta acusação, argumentando que o uso do "genocídio" pela Rússia como pretexto iria contra a Convenção da ONU sobre o genocídio, de 1948.