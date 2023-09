Chegada de El Niño coloca países do Pacífico em estado de alerta

Segundo o chefe de Estado, os fundos obtidos serão utilizados para "fazer face à emergência rodoviária, adquirir maquinaria pesada (...) e adquirir 1.200 metros de pontes provisórias".

"A presença do evento natural é iminente e pode coincidir com o período chuvoso do país durante o último trimestre do ano", declarou por sua vez o secretário de Gestão de Riscos, Cristian Torres, citado num boletim presidencial.

O Equador já sofre com o aquecimento periódico das águas do Pacífico. O El Niño traz chuvas torrenciais ao país, que causam inundações e deslizamentos de terra mortais. O governo teme uma devastação este ano semelhante à de 1997 e 1998, em que quase 300 pessoas morreram e as perdas totalizaram cerca de US$ 3 bilhões.

Desde o início do ano, as chuvas já causaram a morte de cerca de uma centena de pessoas no Equador. E no vizinho Peru, o El Niño já provocou chuvas intensas, secas e geadas que vêm prejudicando a economia nos últimos três meses.

Austrália teme incêndios tão devastadores quanto há três anos

A Austrália, por sua vez, espera um verão sufocante no sul. Karl Braganza, analista do governo, disse que o fenômeno El Niño se instalou no Oceano Pacífico, coincidindo com a rara onda de calor de primavera que atualmente afeta o leste do país. Segundo ele, o El Niño contribuirá para o aquecimento dos oceanos, que registram temperaturas recordes desde abril. "Este verão será mais quente que a média e certamente mais quente do que nos últimos três anos", alerta.