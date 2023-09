Cientistas brasileiras concorrem a prêmio na Espanha com biocurativo em impressão 3D

Células-tronco

Como o biocurativo funciona? Segundo a pesquisadora Adriana Manfiolli, sócia da empresa, tudo começa na maternidade, onde as cientistas têm acesso aos cordões umbilicais após o parto e de onde serão extraídas as células-tronco. Em seguida, elas são levadas para o laboratório da In Situ. O biocurativo é então desenvolvido com um biomaterial conhecido como hidrogel de alginato.

"Aqui no laboratório, a gente isola essas células, e em seguida, multiplica. Produzimos dezenas de milhões delas no laboratório. Depois associamos essas células ao alginato, que é um polissacarídeo - um açúcar derivado de algas e um material simples, muito usado no setor da saúde. Tem muitas análises mostrando que ele é biocompatível e biodegradável. Associamos as células ao alginato, misturamos, formamos o que chamamos de biotinta (hidrogel de alginato+células) e realizamos a bioimpressão", detalha Adriana.

Segundo a pesquisadora brasileira, a escolha do biomaterial foi muito importante, porque a célula deve continuar "viva, viável e cumprindo todas as funções que são esperadas dela".

Todas essas características, frisa, foram validadas em laboratório. Carolina explica que, nos testes iniciais com animais, ou estudos in vivo, o produto era aplicado com uma seringa na borda da ferida dos camundongos, o que não seria o mais adequado para pacientes muitas vezes fragilizados. Por isso, elas buscaram, e encontraram, uma solução mais adaptada.

O tamanho padrão do biocurativo de hidrogel é de 80 cm2, mas esse tamanho pode ser modificado rapidente em função da necessidade do paciente, acrescenta Adriana.