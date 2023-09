Discursos de Lula e Zelensky monopolizam atenções na ONU, avalia imprensa francesa

As expectativas quanto aos discursos, bastidores e reuniões bilaterais à margem da 78ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, são analisadas pela imprensa francesa nesta terça-feira (19). Na ausência de vários líderes de grandes potências, destaca o Les Echos, as bilaterais do ucraniano Volodymyr Zelensky com o presidente Lula e depois com o americano Joe Biden estão no centro das atenções.

As ausências do francês Emmanuel Macron, do britânico Rishi Sunak, do chinês Xi Jinping e do russo Vladimir Putin, por motivos variados, enviam um sinal negativo de que o mundo não só está cada vez mais fragmentado, como também dividido, assinala o Les Echos. "E nada mudou do ano passado para cá, quando o secretário-geral da ONU já alertava para esta situação", acrescenta o jornal.

Em relação à bilateral prevista entre Lula e Zelensky, na quarta-feira (20), os jornais Le Parisien e Sud-Ouest France recordam que as relações entre os dois líderes são tensas, pelo fato de o presidente brasileiro ter declarado várias vezes que a responsabilidade pelo conflito era compartilhada entre Rússia e Ucrânia, apesar de ter condenado recentemente a invasão russa, contextualizam os dois veículos.