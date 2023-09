França cria fundo de € 2 milhões para a defesa dos direitos da comunidade LGBTQIAP+ no mundo

A ONU lembra que ainda hoje em 77 países "leis discriminatórias que criminalizam relações privadas e consensuais entre pessoas do mesmo sexo". Segundo as Nações Unidas, isso expõe a comunidade LGBTQIAP+ ao risco de prisão e perseguição. Em pelo menos cinco países, a homossexualidade pode ser punida com pena de morte.

Grupo LGBTI das Nações Unidas

O Grupo LGBTI da ONU conta hoje com 42 países membros e tem como meta lutar contra as múltiplas formas de preconceito contra essa comunidade, garantindo "inclusão e total participação" da população LGBTQIAP+ em todas as esferas da vida pública.

"Os dados são claros: enfrentamos tempos muito difíceis, com o aumento da violência e da discriminação contra as pessoas LGBTI, incluindo a violência sexual e baseada no gênero", diz a página do grupo. Segundo a ONU, a comunidade LGBTQIAP+ é discriminada no mercado de trabalho, nas escolas e nos hospitais, "maltratadas e rejeitadas pelas suas próprias famílias". O grupo também denuncia ataques físicos, entre espancamentos, estupros, tortura e morte.

Por outro lado, a plataforma lembra que muitos países vêm implementando esforços para proteger essa comunidade, "criando leis contra a discriminação, penalizando crimes de homofobia e transfobia, garantindo o reconhecimento das relações entre pessoas do mesmo sexo e facilitando aos transexuais a obtenção de documentos oficiais que reflitam o seu gênero com o qual se identificam". Para isso, o grupo destaca programas de treinamento para a polícia, funcionários de prisões, professores, assistentes sociais, além de iniciativas contra o bullying em escolas.

Brasil: país que mais mata LGBTQIAP+ no mundo

O Brasil continua sendo o país que mais mata pessoas LGBTQIAP+. Em 2022, 273 pessoas foram assassinadas no país vítimas de crimes de identidade de gênero.