Governo brasileiro pretende captar US$ 2 bilhões com títulos verdes lançados em Nova York

Haddad estava acompanhado da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, além dos presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. O evento foi realizado na Bolsa de Valores de Nova York.

Financiamento de ações sustentáveis

A expectativa é captar cerca de US$ 2 bilhões (cerca de R$ 10 bilhões), com a venda dos títulos somente nos Estados Unidos, afirmou Mariana Silva ao chegar no evento. O valor deverá ser usado exclusivamente para financiar ações sustentáveis, com o objetivo principal de ajudar a indústria brasileira a se adaptar à nova realidade de combate à crise climática.

Para ajudar nessa transição, o Departamento de Estado americano disse que vai enviar uma "missão verde" ao Brasil no próximo sábado (22) que visitará 25 empresas. O anúncio foi feito após uma reunião bilateral entre Haddad e o representante especial dos Estados Unidos para o Clima, John Kerry, realizada na tarde de segunda-feira.

Na sequência, os dois participaram de um evento sobre desenvolvimento sustentável no Brasil, com foco na Amazônia.

Discurso de Lula

A necessidade do suporte financeiro das grandes economias mundiais aos países em desenvolvimento para auxiliá-los na luta contra a crise climática, o investimento em economia verde e a defesa da Amazônia também devem ser temas centrais do discurso com o qual Lula abrirá a Assembleia-Geral da ONU. A expectativa é que o líder petista convoque os países desenvolvidos a ampliarem o financiamento de esforços em prol da transição energética.