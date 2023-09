Itália aprova novas medidas para conter a chegada maciça de migrantes ao país

O ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, convocará os embaixadores das nações mais representadas entre os imigrantes para pressioná-los a recebê-los de volta. Neste momento, a Guiné lidera (15.138 desembarcados em 2023), seguida pela Costa do Marfim (14.282), Tunísia (11.694) e Egito (8.422).

Consequências políticas para Giorgia Meloni

A coalizão de direita e extrema-direita venceu as eleições em outubro do ano passado com a promessa de resolver a questão da imigração irregular. Giorgia Meloni prometeu também o bloqueio naval, portos fechados e fez um pacto com a Tunísia em julho para impedir a partida de imigrantes do país norte-africano. O acordo fracassou. A chegada de imigrantes está aumentando e a aprovação do seu eleitorado pode diminuir.

Em 2023, quase 127 mil migrantes chegaram à Itália. O número quase dobrou em relação ao mesmo período do ano a passado, quando 66 mil desembarcaram no país. O pico foi registrado em 2016, quando chegaram mais de 180 mil migrantes irregulares no país mediterrâneo.

Itália pede ajuda à União Europeia

No domingo passado (17) a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, encontrou-se com a chefe do governo italiano, Giorgia Meloni, na ilha italiana de Lampedusa. Elas visitaram um centro de acolhimento saturado de imigrantes.