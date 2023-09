Livro que Lídia Jorge nunca imaginou escrever, 'Misericórdia' traz reflexões também inesperadas

Obra de Lídia Jorge

Lídia Jorge foi considerada "a maior romancista portuguesa da atualidade" pela revista francesa Le Point. Ela já foi citada no jornal argentino Clarín como detentora de "uma carreira literária marcada pela originalidade e sutileza do seu estilo, independência de julgamento e imensa humanidade", em 2020, ano em que teve destaque e venceu o principal prêmio na Feira Internacional do Livro de Guadalajara, no México.

Seus dois primeiros romances - O Dia dos Prodígios (1980) e O Cais das Merendas (1982) - a consagraram como uma das melhores autoras portuguesas contemporâneas. Desde então, sua produção literária, essencial para a literatura mundial, fez dela uma candidata constante ao Prêmio Nobel de Literatura.

Perguntada se sua obra é feminista, por trazer constantemente mulheres fortes como personagens de relevo, a escritora afirma não ser adepta do que chama de 'militância'.

"É impossível uma mulher escritora não estar atenta e próxima àquilo que ela própria na vida faz. Portanto, quando me perguntam se meu livro é feminista. [Digo que] é profundamente feminino. [A obra] é a favor que se dê voz às mulheres", resume Lídia Jorge.