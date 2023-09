Macron volta a se ausentar de uma Assembleia-Geral da ONU e envia ministra a Nova York

Apesar da chegada de delegações de 193 Estados-membros para o evento anual em Nova York, a ausência de cinco líderes não passou despercebida. Além de Macron, também não estarão ausentes da Assembleia-Geral o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, o presidente russo, Vladimir Putin, o presidente chinês, Xi Jinping, e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

O chefe de Estado francês afirmou que não poderá participar do evento porque deve acolher o rei Charles III, que realiza uma visita oficial à França a partir de quarta-feira (20). Em seguida, Macron se reunirá com o papa Francisco, que estará em Marselha, no sul da França, em 22 e 23 de setembro.

Essa não é a primeira vez desde que assumiu o poder que o líder francês não participa de uma Assembleia da ONU. Em 2021, Macron decidiu enviar o então ministro das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian, a Nova York, provocando uma surpresa geral.

Na época, a França estava no centro da chamada "crise dos submarinos", quando o governo da Austrália cancelou um contrato com Paris ao optar por submarinos americanos com propulsão nuclear. No entanto, a explicação oficial foi que a agenda do presidente francês estava sobrecarregada.

Ausência de rivais e aliados dos EUA

Do lado do Reino Unido, a justificativa de Rishi Sunak para não ir a Nova York, como no ano passado, também é surpreendente. O premiê britânico alega estar se preparando para a conferência anual do Partido Conservador, que vem perdendo votos diante da crise do custo de vida no Reino Unido.