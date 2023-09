PSG estreia com vitória sobre o Borussia Dortmund na Liga dos Campeões

Atrás do placar, o Borussia Dortmund passou a se arriscar mais no ataque, assustou a meta de Donnarruma com Bynoe-Gittens acertando a trave.

O Paris Saint-Germain ainda teve outras chances concretas de marcar com o atacante português Gonçalo, que entrou na etapa final no lugar de Kolo Mouani, e duas vezes com Mbappé, mas não concretizaram.

Com a vitória, o PSG assume a liderança isolada com 3 pontos. Em outro jogo de estreia do grupo F, o AC Milan empatou sem gols em casa com o inglês Newcastle.