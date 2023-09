Adolescente francês que fazia bullying contra jovem trans é preso durante a aula

As denúncias de assédio foram amplamente condenadas, mas a prisão do agressor em plena sala de aula também suscitou críticas. Mas as autoridades, em uma tentativa de mostrar o exemplo aos camaradas, na esteira dos anúncios recentes de endurecimento das sanções contra os casos de bullying escolar na França, afirmaram que a detenção foi feita dentro da lei.

"Tudo foi feito de acordo com a Procuradoria" e a "equipe educativa", declarou o porta-voz do governo, Olivier Véran. "É assim que enfrentaremos esse flagelo do assédio, é assim que protegeremos também os nossos filhos, enviando estas mensagens fortes", insistiu.

"Reação rápida"

O ministro francês da Educação, Gabriel Attal, disse "compreender" que a prisão do adolescente em plena sala de aula "pode suscitar questionamentos". Mas declara que "não pode haver serenidade sem autoridade" e que os casos de assédio exigem "uma reação rápida". "Ninguém deve subestimar um fenômeno que leva à morte trágica muitos jovens no país e que destrói a vida de outros milhares", insistiu.

O bullying escolar, que atinge um em cada dez alunos na França, foi apontado como uma prioridade para o governo. Esse tipo de assédio já é um delito na França desde o ano passado. Segundo uma lei de março de 2022, os autores estão sujeitos a penas de 10 anos de prisão e € 150.000 de multa.

(Com informações da AFP)