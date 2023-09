Charles III busca reaproximação entre Londres e Paris em visita de três dias à França

Charles III será o primeiro soberano britânico a discursar no Senado francês. E vai fazê-lo em francês. Essa foi a estratégia bem-sucedida que o rei utilizou em visita recente à Alemanha: ostentar seus dotes linguísticos para tentar seduzir os vizinhos. O monarca britânico quer dar seu toque pessoal à visita. Assim, pretende destacar a relação histórica entre as duas nações, que sempre teve seus altos e baixos. Mas a verdade é que o arrastado processo do Brexit tratou de azedar o clima nos últimos anos.

Os desentendimentos sobre a melhor forma de lidar com a chegada de pequenas embarcações com imigrantes ilegais e refugiados não ajudou. O Reino Unido votou por deixar a União Europeia (UE) em junho de 2016, e saiu do bloco oficialmente em 2020. Desde então, foram muitos anos de trocas de farpas e acusações.

Em apenas três dias de viagem, Charles III e a mulher terão nada menos que 21 compromissos, entre eles um jantar de Estado em comemoração dos 400 anos do Palácio de Versalhes. A rainha Elizabeth II e o marido, o príncipe Philip, almoçaram no palácio por ocasião de sua primeira visita de Estado à França, em 1957.

O monarca será recebido por Macron no Palácio do Eliseu, sede da presidência francesa. Na pauta da conversa entre os dois está a aquecimento global, um dos temas preferidos do soberano e já abordado durante a cúpula do clima em Glasgow, na Escócia, em 2021. Também estão na agenda a guerra na Ucrânia e as crises na região do Sahel, na África.

Além de Paris, Charles III e a rainha Camilla também visitam a cidade francesa de Bordeaux (oeste), onde se encontram com equipes de emergência e comunidades afetadas pelos incêndios florestais de 2022 na área. Eles ainda visitam o projeto "Forêt Experimentale", ou floresta experimental, criado para monitorar o impacto do clima em matas urbanas. Como a visita coincide com a Copa Mundial de Rugby, uma febre dos dois lados da Mancha, o casal real ainda deve se encontrar com atletas e tirar fotos.

Queijo inglês servido em jantar de Estado em Versalhes

A reaproximação pós-Brexit entre Reino Unido e França já teria começado com a visita do primeiro-ministro conservador Rishi Sunak a Paris em março. Na época, as duas capitais evocaram uma "compreensão renovada".