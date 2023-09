"Charly in Paris": jornal francês compara visita de rei britânico com série de TV americana

"Charles III, o advento de um rei", destaca o jornal Le Figaro em sua capa. O diário traça um resumo positivo do primeiro ano do monarca como chefe de Estado, após a morte da rainha Elizabeth II, no ano passado. A matéria diz que, ao escolher a França e a Alemanha, em março, para suas primeiras visitas oficiais - "duas grandes potências europeias" - o rei inaugura "uma diplomacia simbólica". Para Le Figaro, não há dúvidas que o principal objetivo é reaquecer as relações com a União Europeia após o Brexit.

Mesmo tom do lado do jornal Les Echos, que afirma que a visita do soberano tem como objetivo principal apaziguar as tensões criadas com a saída do Reino Unido do bloco europeu. A reportagem também descreve a agenda pomposa, em que Charles III, a rainha Camilla e Macron participarão de uma cerimônia no Arco do Triunfo, na avenida Champs-Elysées, em Paris, para reacender a chama no túmulo Soldado Desconhecido.

Jantar em Versalhes e discurso no Senado

Entre vários outros compromissos, o casal real foi convidado para um jantar no Palácio de Versalhes na noite desta quarta-feira, para o qual foram selecionados cerca de 150 convidados. Na quinta-feira (21), pela primeira vez na história, um rei britânico pronunciará um discurso no Senado em francês, diante de deputados e senadores. "Até mesmo a rainha Elizabeth II, apaixonada pela França, não teve essa honraria em suas cinco visitas de Estado no país", ressalta Les Echos.

"Um rei em Paris" é título de uma reportagem especial do jornal Le Parisien, que evoca um esquema de segurança excepcional na capital francesa para a visita. Segundo o diário, tudo foi milimetricamente planejado, com o fechamento à circulação de veículos em toda a região da avenida Champs-Elysées. Até mesmo a passagem de pedestres e pessoas que trabalham em lojas e hotéis da principal avenida parisiense será controlada.

Um imenso efetivo policial participará da operação de segurança também na quinta-feira, quando além do discurso no Senado francês, Charles III visitará a Catedral de Notre Dame, que passa por uma reforma após o incêndio em 2019. Na última etapa de sua viagem, na sexta-feira (22), o casal real irá a Bordeaux (sudoeste). Na cidade, um destino escolhido por milhares de britânicos para viver, estudar ou viajar, o rei participará da inauguração do novo consulado do Reino Unido.