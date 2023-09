Jantar para Charles III em Versalhes terá Mike Jagger e bilionários franceses entre convidados

O jantar de Estado em Versalhes é uma homenagem à mãe do rei, Elizabeth II, que foi convidada para almoçar no mesmo palácio suntuoso em 1957 e retornou a Versalhes em 1972. Charles III estava ansioso para "seguir os passos de sua mãe", segundo o Palácio do Eliseu, e assim encarnar a continuidade da monarquia britânica, como ele tem feito no último ano.

Mike Jagger e Bernard Arnault

A lista de cerca de 150 convidados para o jantar de gala inclui os atores Hugh Grant, Charlotte Gainsbourg e Emma Mackey, o escritor Ken Follett e o lendário Mike Jagger, líder da banda de rock The Rolling Stones.

O mundo dos negócios será representado por várias figuras importantes, entre elas os bilionários franceses Bernard Arnault, do grupo de luxo LVMH, que reúne as marcas Louis Vuitton, Dior, Kenzo, Fendi e Sephora, entre outras; Xavier Niel, dono da operadora de telefonia Free, e Rodolphe Saadé, da CMA-CGM, terceira maior empresa de transporte comercial marítimo do mundo.

A 10 meses do início da Olimpíada, o esporte também fará parte das conversas. Por isso foram convidados o ex-técnico do Arsenal FC, Arsène Wenger, e os ex-jogadores da seleção francesa Didier Drogba e Patrick Viera, que foram astros do Campeonato Inglês, bem como o presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Paris, Tony Estanguet. Amélie Mauresmo, a estrela francesa do tênis que venceu Winbledon em 2006, Marie-Amélie Le Fur, presidente do Comitê Paralímpico e Esportivo da França, e Florian Grill, presidente da Federação Francesa de Rugby, também foram convidados.

Entre os políticos, estarão presentes o presidente do Senado, Gérard Larcher, a presidente da Assembleia Nacional francesa, Yaël Braun-Pivet, parlamentares e membros do governo, como a primeira-ministra Élisabeth Borne e os ministros Gérald Darmanin (Interior), Sébastien Lecornu (Forças Armadas), Rima Abdul-Malak (Cultura) e Laurence Boone (secretária de Estado de Assuntos Europeus). Os socialistas não foram esquecidos, já que Laurent Fabius, ex-primeiro-ministro e atual presidente do Conselho Constitucional, Jack Lang, ex-ministro da Cultura, e Pierre Moscovici, presidente do Tribunal de Contas, também estão entre os convidados.