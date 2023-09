Lula encontra Zelensky em Nova York, presidente brasileiro defende negociações e neutralidade

A agenda de Lula será aberta pelo encontro com o anfitrião, o presidente americano, Joe Biden, seguido pelo lançamento da "Iniciativa Global Lula-Biden para o Avanço dos Direitos Trabalhistas na Economia do Século XXI". A iniciativa busca estimular a criação de empregos de qualidade e proteger trabalhadores que atuam nas plataformas digitais, além de promover os direitos trabalhistas.

O Brasil e a própria experiência e a representatividade de Lula como ex-sindicalista são colocados à serviço de uma tentativa de Biden de se mostrar sensível à causa dos trabalhadores. O encontro acontece em um contexto pré-eleitoral complicado nos Estados Unidos, no qual o democrata está tendo de lidar com greves que vão do setor automotor até os roteiristas de Hollywood.

Guerra na Ucrânia

A segunda reunião de Lula, e que possivelmente deverá tomar as manchetes dos jornais em função dos desencontros e troca de farpas anteriores, é a bilateral com o presidente da Ucrânia, Volodomyr Zelensky. O encontro foi confirmado pelo Palácio do Planalto, mas o horário não foi divulgado. A reunião bilateral será a primeira entre os dois líderes desde que Lula assumiu o mandato.

Em seu discurso na ONU, Lula reiterou o sentimento de que "é preciso trabalhar para criar espaço para negociações" e disse que "a guerra na Ucrânia escancara a incapacidade coletiva de fazer prevalecer os propósitos e princípios da Carta da ONU". Zelensky, que estava na plateia, não aplaudiu.

A participação de Zelensky na 78ª Assembleia Geral das Nações Unidas não entusiasmou a plateia presente. Ele acusou a Rússia de cometer vários crimes, entre eles o de "genocídio".