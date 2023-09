Maison Gainsbourg abre as portas em Paris para a descoberta do mundo de Serge Gainsbourg

Cansada da vida boêmia de Gainsbourg, Jane deixa Serge em 1980. O compositor continua vivendo na casa, até morrer de um infarto fulminante em 1991, o quinto ataque cardíaco da série que sofreu. Já Jane faleceu em julho deste ano, em Paris, aos 76 anos, depois de enfrentar problemas de saúde decorrentes de sequelas de um AVC (acidente vascular cerebral) ocorrido há alguns anos.

Durante décadas, o público questionou o destino do famoso endereço. Em entrevista à rádio France Inter, Charlotte Gainsbourg conta que também foi um longo processo para ela decidir o que fazer com o imóvel. A casa permaneceu fechada durante 32 anos, com toda a configuração e decoração original.

A ideia de transformar o local em museu foi amadurecendo e se concretizando nos últimos 18 anos, com os obstáculos legais, econômicos e estruturais sendo vencidos aos poucos, até a inauguração nesta quarta-feira.

Tudo como antes

O projeto foi orçado em € 6 milhões, informa uma reportagem do jornal Le Figaro. A região da Île-de-France, da qual Paris faz parte, entrou com € 800 mil. O Centro Nacional da Música colaborou com € 45 mil. Os 86% restantes vêm da iniciativa privada. A marca Saint Laurent é parceira oficial do projeto.

Charlotte comprou a casa dos outros herdeiros, filhos mais velhos de Gainsbourg, que sempre se mantiveram longe dos holofotes. O compositor teve quatro filhos de três mães diferentes: Natacha, Paul, Charlotte e Lucien.