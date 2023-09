Nagorno-Karabakh: separatistas anunciam cessar-fogo e negociam com Azerbaijão

"As autoridades da República de Artsakh aceitam a proposta do comando do contingente russo de manutenção da paz de cessar-fogo", afirmaram em um comunicado.

Em entrevista à RFI, Elchin Amirbayov, representante para missões especiais do presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, explicou as razões para o país ter iniciado a operação militar no Alto-Karabakh. "Faz alguns dias que há provocações da parte do Exército Armênio na região do Alto-Karabakh, que é reconhecida internacionalmente como pertencente ao Azerbaijão. Essas tropas atacaram postos militares, implantaram minas e tentam interferir na navegação de aviões civis, colocando em perigo a vida de centenas de pessoas", afirma.

Para o representante do Arzebaijão, a operação militar foi necessária. "Faz quase três anos que temos um contingente militar ilegal no nosso território soberano, cerca de 10.000 pessoas armadas e a Armênia financia, com o seu orçamento nacional, essa entidade separatista ilegal", denuncia. "É um risco grande em termos de segurança e por isso decidimos lançar esta operação limitada e antiterrorista", completa Elchin Amirbayov.

A Armênia, por sua vez, denunciou uma "agressão em grande escala" para efeitos de "limpeza étnica" e garantiu não ter tropas em Nagorno-Karabakh, sugerindo que os separatistas lutam sozinhos contra os soldados azerbaijanos. Baku negou a acusação de praticar uma limpeza étnica. O cessar-fogo, entretanto, pode abrir caminho para que o Azerbaijão integre cerca de 120 mil armênios em sua sociedade.

Na terça-feira (19), 5 pessoas morreram e outras 80 ficaram feridas em Nagorno-Karabakh, em consequência da operação "antiterrorista" lançada pelo Azerbaijão nesta zona montanhosa do Cáucaso, uma área disputada pela Armênia e pelo Azerbaijão desde a década de 1990.

Os separatistas alegaram que várias cidades de Nagorno-Karabakh, incluindo a sua capital Stepanakert, foram alvo de "fogo intensivo" das forças militares de Baku, também visando infraestruturas civis. Na manhã de quarta-feira, a prefeitura de Stepanakert pediu aos moradores que permanecessem em abrigos e não fugissem.