O folk romântico e intimista de Aliocha Schneider, pupilo de Cédric Klapisch

Um dos protagonistas da série de TV francesa "Salada Grega", Aliocha Schneider também desponta na música, com composições folk românticas e intimistas. Pupilo do diretor Cédric Klapisch, o artista se prepara para lançar seu terceiro álbum e revelou recentemente uma das faixas do novo disco, "Avant Elle".

Prestes a completar 30 anos, o franco-canadense Aliocha Schneider aposta em uma carreira no cinema, na TV e vem se firmando também na música, como um novo talento do folk. Originário de uma família de artistas, ele compõe desde os 16 anos, inspirado em Nick Drake, John Lennon e Bob Dylan.

Habitué da cena underground, esse jovem talento ficou famoso recentemente ao estrelar em "Salada Grega", série de Cédric Klapisch, sequência da célébre trilogia "Albergue Espanhol", "Bonecas Russas" e "Enigma Chinês". A parceria entre os dois parece ter dado tão certo que é o próprio cineasta francês que assina o videoclipe da sentimental "Avant Elle", novo single de Aliocha Schneider, em destaque na programação musical da RFI.