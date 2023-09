Pianista grava obra integral de valsas de Chiquinha Gonzaga

A pianista Karin Fernandes lançou no mês de setembro o primeiro de dois álbuns dedicados ao conjunto completo de valsas compostas por Chiquinha Gonzaga. A obra "Perfume" contém 14 gravações inéditas e revela uma das facetas menos conhecidas da primeira chefe de orquestra de música popular brasileira.

O trabalho teve origem na participação de Karin Fernandes em um projeto de pesquisa e estudos sobre os primórdios do piano brasileiro. Ao entrar em contato com a música brasileira e lançar um álbum só com peças do século 19, a pianista paulista gravou duas composições inéditas de Chiquinha Gonzaga.

"Eu gostei muito da valsa que gravei e descobri que ainda tinha outras 14 inéditas que tinham sido provavelmente tocadas, mas nunca gravadas", contou em entrevista à RFI.